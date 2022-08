Il Tirreno, Quarta e Nastasic in difficoltà, la Fiorentina torna sul mercato: Cistana e Faes le ipotesi

Il mercato della Fiorentina non è ancora finito, dopo Barak (ormai in dirittura d’arrivo), la società viola potrebbe tornare sul mercato per completare il reparto difensivo. Stando quanto riportato da Il Tirreno, alla luce delle difficoltà mostrate da Martinez Quarta e da Nastasic, servirà un centrale in più. Riguardo a ciò, i nomi più gettonati finora sono quelli di Andrea Cistana del Brescia e di Wout Faes del Reims. Per quest’ultimo però, i francesi però intendono far cassa, chiedendo almeno 13 milioni di euro più bonus.