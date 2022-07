Come racconta l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, Cistana tra i giocatori in vendita per quanto riguarda il Brescia: il club apre a una cessione in prestito con obbligo di riscatto. Il problema? La valutazione del giocatore, 8 milioni, è ritenuta alta da Fiorentina, Sampdoria e Udinese, le squadre che hanno manifestato interesse.

SI AVVICINA BAJRAMI