Corriere dello Sport, idea Cistana per la Fiorentina: contatti fitti, può arrivare la chiusura 

La Fiorentina vuole regalare Cistana ad Italiano per la difesa

La Fiorentina sta cercando un difensore centrale. Il nome che torna in voga è quello di Andrea Cistana, il club viola osserva con interesse. I contatti sono fitti, l’accelerazione definitiva all’operazione potrebbe arrivare ad inizio ritiro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, FIORENTINA, SI RAFFREDDA LA PISTA MESSIAS, TORO IN POLE: VIOLA SU PROFILI MENO COSTOSI

https://www.labaroviola.com/tuttosport-fiorentina-si-raffredda-la-pista-messias-toro-in-pole-viola-su-profili-meno-costosi/145643/