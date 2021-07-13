Tuttosport, Fiorentina, si raffredda la pista Messias, Toro in pole: viola su profili meno costosi

Messias si allontana dalla Fiorentina

Nella lista preferenziale di Juric c'è sempre Messias, fantasista del Crotone, che nell'ultimo campionato si è messo in grande evidenza nella sua squadra nonostante la retrocessione. Resta il fatto che Cairo deve fare in fretta malgrado l'interessamento della Fiorentina sembri adesso essersi raffreddato: i soldi sono soldi per tutti, specie in questa fase storica, e pare che la società di Commisso abbia ora rivolto lo sguardo a profili più giovani e meno costosi. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, BIRAGHI, LA ROMA PREPARA L’OFFERTA PER LA FIORENTINA: FORMULA? PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

https://www.labaroviola.com/nazione-biraghi-la-roma-prepara-lofferta-per-la-fiorentina-formula-prestito-con-diritto-di-riscatto/145640/