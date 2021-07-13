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Tuttosport, Fiorentina, si raffredda la pista Messias, Toro in pole: viola su profili meno costosi

Messias si allontana dalla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2021 09:01
Tuttosport, Fiorentina, si raffredda la pista Messias, Toro in pole: viola su profili meno costosi - CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - OCTOBER 31: Junior Messias of Crotone during the Serie A match between FC Crotone and Atalanta BC at Stadio Comunale Ezio Scida on October 31, 2020 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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CAGLIARI, ITALY - OCTOBER 25: Junion Messias of Crotone celebrates scoring a goal (0-1) during the Serie A match between Cagliari Calcio and FC Crotone at Sardegna Arena on October 25, 2020 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Nella lista preferenziale di Juric c'è sempre Messias, fantasista del Crotone, che nell'ultimo campionato si è messo in grande evidenza nella sua squadra nonostante la retrocessione. Resta il fatto che Cairo deve fare in fretta malgrado l'interessamento della Fiorentina sembri adesso essersi raffreddato: i soldi sono soldi per tutti, specie in questa fase storica, e pare che la società di Commisso abbia ora rivolto lo sguardo a profili più giovani e meno costosi. Lo scrive Tuttosport.

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