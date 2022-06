Nazione, la Fiorentina vuole Ortiz ma costa più di 10 milioni. Si va sul low cost Cistana del Brescia?

La Nazione racconta che, un nome che piace alla Fiorentina per la difesa è Leo Ortiz del Bragantino. Il classe ’96 però costa già più di 10 milioni di euro, mentre un’altra opzione è quella che porta ad Andrea Cistana, in procinto di lasciare il Brescia già da qualche stagione. Si tratterebbe di un giocatore che arriverebbe al prezzo giusto. Infine, anche Benjamin Kuscevic del Palmeiras potrebbe far parte delle alternative.

PIACE ANCHE UMTITI