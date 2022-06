Da Brescia, la Fiorentina molto interessata al difensore Cistana. Da battere la concorrenza della Samp

Come riporta Brescia Oggi, sembra essersi riaccesa la pista Andrea Cistana per la Fiorentina. Il media Bresciano raccinta di un nuovo interessamento dei viola sul difensore classe ’97. Cistana, protagonista quest’anno in Serie B col Brescia, arrivato alla semifinale playoff, è stato accostato nelle ultime sessioni di mercato alla Fiorentina ma adesso su di lui sarebbe piombata anche un’altra squadra di A: si tratta della Sampdoria, interessata a potenziare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione.

I TIFOSI NON SI ARRENDONO SU TORREIRA