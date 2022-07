Da Brescia, la Fiorentina pensa a Cistana. Il prestito di Agostinelli la chiave per il difensore?

La Fiorentina pensa a Andrea Cistana. Stando a quanto riportato da Brescia Oggi, i viola sono da tempo interessati al difensore centrale delle Rondinelle. Folta la concorrenza, sul calciatore classe ’97 ci sono anche Sampdoria e Udinese. La società viola potrebbe mettere sul piatto l’esterno offensivo Vittorio Agostinelli, giocatore bloccato dalla Reggina ma non ancora approdato in Calabria a causa della rivoluzione all’interno della società amaranto. Il classe 2002 ha recentemente prolungato il proprio contratto ma la volontà dei gigliati sarebbe quella di dare il giocatore solo in prestito.