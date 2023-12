Cistana accostato ancora alla Fiorentina. Da Brescia: “Potrebbe partire a gennaio. Viola e Genoa su di lui”

Andrea Cistana, giovane difensore del Brescia, è stato per mesi uno dei talenti migliori del calcio italiano. Anche la Fiorentina sembrava davvero interessata al giocatore, che alla fine, non ha mai cambiato casacca. Come riportato da BresciaOggi, questa sessione di mercato potrebbe essere la volta buona per vedere la sua cessione. Nel caso contrario, sarebbe pronto il rinnovo biennale con clausola rescissoria da 1 milione di euro valida per la Serie A. Su di lui ci sarebbe forte l’interesse del Genoa.