Ipotesi Cistana per la Fiorentina in caso di addio di Milenkovic. Il Brescia chiede 7 milioni di euro

La Fiorentina è alla ricerca di un difensore centrale per l’eventuale partenza di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da SerieBnews.com, il club viola starebbe pensando ad Andrea Cistana del Brescia. Un nome che gira da molto tempo in orbita viola. Il club di Cellino per il suo cartellino chiederebbe una cifra intorno ai 7 milioni di euro.