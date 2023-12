Tuttosport, Il difensore è una priorità per la Fiorentina: tra Theate e Cistana spunta lo svincolato Mustafi

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul mercato in entrata della Fiorentina con particolare attenzione alla difesa, reparto dove è atteso almeno un innesto per dare fiato a Kayode a destra in attesa del rientro di Dodo e per avere un’alternativa in più al centro, viste anche le voci sul Barcellona legate a Yerry Mina.

Per la corsia di destra i nomi proposti sono quelli di Pasquale Mazzocchi della Salernitana e Juranovic dell’Union Berlino. Per il centro, invece, il sogno resta Arthur Theate, ex Bologna che oggi gioca al Rennes. Le alternative però non mancano, anche considerando i costi piuttosto alti del centrale belga: una porta a Brescia, dove gioca Andrea Cistana. L’altro nome è quello dell’ex Sampdoria Shkodran Mustafi, svincolato dopo l’ultima esperienza al Levante. Lo riporta TMW.

NICOLO’ SCHIRA LANCIA LA NOTIZIA: FIORENTINA SU ZACCAGNI PER GENNAIO