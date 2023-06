Nazione: “Romero a zero, garantisce Ramadani. È un jolly può ricoprire diversi ruoli”

Volti nuovi in vista sul mercato della Fiorentina. E tutto riconducibile a quanto avvenuto nei giorni scorsi, nelle ultime ore, con il mondo dei procuratori attento a portare sul piatto viola candidature possibili. A livello tecnico ma anche finanziario.Tre i profili che il club viola potrebbe (o forse ha già deciso di farlo) prendere in considerazione. E in tutti i casi si tratta di elementi giovani e ’coperti’ da forme contrattuali non troppe complicate da essere scalate.

Si comincia con Luka Romero, passaporto argentino e spagnolo, classe 2004, esterno offensivo che sta per svincolarsi dalla Lazio. Il giocatore – della scuderia Lian Sports sotto la guida di Ramadani – può senza dubbio rappresentare un affare per la Fiorentina. L’arrivo a costo zero è infatti da abbinare alla posizione in campo del giocatore che potrebbe così prendere lo spazio lasciato libero da Saponara o anche permettere al club di considerare manovre in uscita per Sottil o per un altro esterno.Romero spinge sulla fascia, ma può essere utilizzato anche come mezz’ala offensiva. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, RIFIUTATA OFFERTA PER ZANIOLO