Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, la Juventus offrirebbe a Chiesa un ingaggio inarrivabile ad ora per la Fiorentina la cui però continua a chiedere 60-70 milioni per il suo cartellino, nonostante a causa del Coronavirus siano in corso svalutazioni. I bianconeri sperano di abbassare le pretese viola inserendo contropartite come Mandragora e Romero.