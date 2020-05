La Juventus vuole portare a Torino Milik e Chiesa. Le contropartite che i bianconeri offrono a Napoli e Fiorentina sono le stesse. Ai viola piacciono Romero e Mandragora, ma anche Pellegrini nel caso in cui non venisse riscattato Dalbert. La Juventus darà la priorità all’affare Milik, per Chiesa potrebbero prendere i soldi in caso di cessione di Douglas Costa o Bernardeschi. Lo riporta Tuttosport.