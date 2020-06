Secondo quanto riporta Tuttosport, non è una novità che Federico Chiesa sia nel mirino dell’Inter. Da mesi però anche la Juventus mediante Paratici, sta da mesi cercando la chiave per strappare il sì di Commisso attraverso l’inserimento di contropartite come Mandragora, Rugani, Romero e Pellegrini. Anche il ds Marotta ha qualche contropartita da offrire come Pinamonti, Dalbert, Vanheusden e Gagliardini.