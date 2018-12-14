Casa Mercato viola, idea Schouten pronta l'offerta. Allarme Veretout? Gerson...

di Lorenzo BigiottiSono tre le novità in chiave mercato di giornata, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista Jerdy Schouten. Il classe ’97 gioca nel Rotterdam che milita nell’Eredivisie....

di Lorenzo Bigiotti

Sono tre le novità in chiave mercato di giornata, la Fiorentina sarebbe sulle tracce del centrocampista Jerdy Schouten. Il classe ’97 gioca nel Rotterdam che milita nell’Eredivisie. Secondo quanto appreso la società viola sarebbe pronta a prendere il giovane talento già nel mercato di gennaio.

Il papà di Gerson invece ha confermato la trattativa col Flamengo ma allo stesso tempo anche che non c'è fretta e che il ragazzo con ogni probabilità chiuderà la stagione a Firenze con la maglia della Fiorentina.

Infine la parentesi Veretout, il nuovo agente ha dichiarato che il ragazzo merita di giocare in una big europa. Il centrocampista francese ha voglia di cambiare aria per fare un salto di qualità?