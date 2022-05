Ceccarini: “Fiorentina, prime idee per il post Torreira. Si valutano Mandragora, Schouten e Demme”

Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di Zona Mista, trasmissione di Rtv38, ha parlato delle possibili idee della Fiorentina per il post Lucas Torreira. Stando quanto riportato dall’esperto di calciomercato, il primo nome è quello che porta a Diego Demme del Napoli, in uscita dal club partenopeo per una cifra di circa 10 milioni di euro. Il secondo è Rolando Mandragora che non sarà riscattato dal Torino, mentre il terzo è quello di Jerdy Schouten del Bologna. Nessuna trattativa è stata già avviata, visto se si trattano solo di prime idee.

LEGGI ANCHE: