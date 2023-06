Nazione, sogno Schouten per la Fiorentina, ma il Bologna spara, chiede 25 milioni

Scrive La Nazione, in uscita ormai è noto, c’è Amrabat. Lui vorrebbe andare al Barcellona, anche perché i catalani sono interessati. Ma i problemi del club spagnolo non sono da poco e bisogna che i dirigenti prima di tutto facciano spazio al centrocampista marocchino (con qualche cessione) prima di lanciarsi all’assalto di Amrabat. Anche per questo motivo il dg Barone ha spiegato come questa sarà una trattativa lunga.

Inoltre servirà l’offerta adeguata e non è detto che questa arrivi. Sul marocchino restano vigili anche Bayern Monaco e Atletico Madrid.Per la sua eventuale sostituzione, secondo quanto arriva al di là dell’Appennino, uno dei nomi che rimbalzano è quello di Schouten, anche se l’olandese ha più di un estimatore,ma soprattutto una valutazione esagerata, considerato che il Bologna chiede 25 milioni. E la Fiorentina, come ribadito proprio dai dirigenti, non ha intenzione di farsi prendere per il collo, anche se il suo indice di liquidità è ben oltre la soglia richiesta.

LEGGI ANCHE, BARGIGGIA FA DIETRO FRONT: “MERCOLEDÌ SOUSA AL NAPOLI DOPO IL NO DI ITALIANO. ERA TUTTO APPARECCHIATO”