Notizie Svanberg Fiorentina

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Svanberg in scadenza, Bologna pronto all'addio: valutato 10 milioni. C'è l'interesse della Fiorentina
10 maggio 2022 17:49
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20 aprile 2022 12:21
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