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Notizie Svanberg Fiorentina

Svanberg in scadenza, Bologna pronto all'addio: valutato 10 milioni. C'è l'interesse della Fiorentina

10 maggio 2022 17:49

TMW, la Fiorentina vuole un sostituto di Castrovilli. Piacciono Svanberg e Schouten del Bologna

20 aprile 2022 12:21

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