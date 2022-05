Svanberg in scadenza, Bologna pronto all’addio: valutato 10 milioni. C’è l’interesse della Fiorentina

Dopo Hickey (clicca qui per leggere l’articolo), anche Matias Svanberg sarebbe pronto a dare l’addio al Bologna. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che nell’edizione odierna scrive che il club emiliano sarebbe pronto a dire addio al centrocampista in vista del calciomercato estivo. Pretese più basse per Svanberg, che avendo il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe partire anche ad una cifra di circa 10 milioni di euro.

