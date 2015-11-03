Notizie Stipendi Fiorentina

Gli stipendi della Serie A: Fiorentina ottava, dietro ad Atalanta, Lazio, Roma e Napoli. Bologna indietro
29 febbraio 2024 18:18
La Juventus ha deciso di ammettere tutti gli illeciti sul bilancio per avere una pena ridotta dalla giustizia
30 maggio 2023 00:28
Caos stipendi, in casa Juventus si accusano tra loro: "Non ci avete detto nulla. Non sapevamo"
26 febbraio 2023 13:08
Trema la Sampdoria, servono 10 milioni per pagare gli stipendi altrimenti sarà penalizzazione
02 febbraio 2023 17:20
Verranno chiesti altri 15 punti di penalizzazione alla Juventus per la manovra degli stipendi
25 gennaio 2023 14:52
Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi
21 gennaio 2023 12:38
Inter senza soldi, proprietà taglia stipendi ma i calciatori non ci stanno. Spogliatoio in subbuglio
09 maggio 2021 09:58
Napoli, Lazio, Benevento, Samp e Genoa non hanno ancora pagato gli stipendi. Rischio penalizzazione
28 novembre 2020 11:09
Caos Napoli, De Laurentiis non paga gli stipendi da inizio stagione. Malcontento spogliatoio
25 novembre 2020 12:14
Luis Alberto si sfoga contro Lotito: "Non ci paga gli stipendi e poi compra l'aereo"
13 novembre 2020 20:07
Corriere Fiorentino, la Fiorentina potrebbe sospendere il pagamento degli stipendi per i mesi di inattività
02 aprile 2020 12:58
Emergenza Coronavirus, anche i calciatori del Cagliari si tagliano lo stipendio
01 aprile 2020 13:57
Gazzetta: taglio stipendi, la Fiorentina non segue il modello Juve perché attende la ripresa
30 marzo 2020 11:31
Reuters, c'è un documento della FIFA per la proroga dei contratti dei calciatori. Gli stipendi...
26 marzo 2020 18:14
TMW, Serie A, ipotesi riduzione stipendi dei calciatori del 25%: il calcio italiano studia le mosse
23 marzo 2020 18:13
Le società di serie A non vogliono pagare gli stipendi ai calciatori per il mese di marzo. La risposta...
21 marzo 2020 00:02
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