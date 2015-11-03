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Notizie Stipendi Fiorentina

Gli stipendi della Serie A: Fiorentina ottava, dietro ad Atalanta, Lazio, Roma e Napoli. Bologna indietro

29 febbraio 2024 18:18

La Juventus ha deciso di ammettere tutti gli illeciti sul bilancio per avere una pena ridotta dalla giustizia

30 maggio 2023 00:28

Caos stipendi, in casa Juventus si accusano tra loro: "Non ci avete detto nulla. Non sapevamo"

26 febbraio 2023 13:08

Trema la Sampdoria, servono 10 milioni per pagare gli stipendi altrimenti sarà penalizzazione

02 febbraio 2023 17:20

Verranno chiesti altri 15 punti di penalizzazione alla Juventus per la manovra degli stipendi

25 gennaio 2023 14:52

Juventus, meno male non è finita. Adesso dovranno pagare per la manovra stipendi

21 gennaio 2023 12:38

Inter senza soldi, proprietà taglia stipendi ma i calciatori non ci stanno. Spogliatoio in subbuglio

09 maggio 2021 09:58

Napoli, Lazio, Benevento, Samp e Genoa non hanno ancora pagato gli stipendi. Rischio penalizzazione

28 novembre 2020 11:09

Caos Napoli, De Laurentiis non paga gli stipendi da inizio stagione. Malcontento spogliatoio

25 novembre 2020 12:14

Luis Alberto si sfoga contro Lotito: "Non ci paga gli stipendi e poi compra l'aereo"

13 novembre 2020 20:07

Corriere Fiorentino, la Fiorentina potrebbe sospendere il pagamento degli stipendi per i mesi di inattività

02 aprile 2020 12:58

Emergenza Coronavirus, anche i calciatori del Cagliari si tagliano lo stipendio

01 aprile 2020 13:57

Gazzetta: taglio stipendi, la Fiorentina non segue il modello Juve perché attende la ripresa

30 marzo 2020 11:31

Reuters, c'è un documento della FIFA per la proroga dei contratti dei calciatori. Gli stipendi...

26 marzo 2020 18:14

TMW, Serie A, ipotesi riduzione stipendi dei calciatori del 25%: il calcio italiano studia le mosse

23 marzo 2020 18:13

Le società di serie A non vogliono pagare gli stipendi ai calciatori per il mese di marzo. La risposta...

21 marzo 2020 00:02

La classifica degli stipendi di casa Fiorentina, svetta Babacar. Paperoni anche Sanchez e Saponara

16 gennaio 2018 21:49

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