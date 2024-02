Gli stipendi della Serie A: Fiorentina ottava, dietro ad Atalanta, Lazio, Roma e Napoli. Bologna indietro

TMW ha pubblicato un focus sugli stipendi delle venti squadre di Serie A e in questa particolare classifica la Juventus è in testa con 74,78 mln, a seguire Inter, Roma, Milan, Napoli e Lazio. Atalanta settima appena davanti alla Fiorentina. Bologna dodicesimo (18,95 mln), Lecce ultimo con 9,08 mln grazie al lavoro di Corvino.

Il monte ingaggi della Serie A, l’indagine di TMW. La Fiorentina non è più una delle sette sorelle del massimo campionato italiano, almeno non guardando solo agli stipendi. Nel corso di questa stagione i toscani, ora ottavi nella speciale graduatoria, sono infatti stati sorpassati dall’Atalanta che si propone di prendere il posto che fu dei viola.

Guardando alla rosa attuale, il più pagato rimane Milenkovic, anche dopo il rinnovo dell’estate scorsa di Nico Gonzalez, comunque secondo e anch’esso staccato rispetto al gruppone che staziona attorno al milione e mezzo netto per stagione. Da Biraghi a Dodo, passando per Beltran e Nzola, arrivando anche a casi più “spinosi” e di più complessa risoluzione come quelli di Bonaventura e Castrovilli, troviamo ben dodici giocatori in un intervallo di 400mila euro netti da 1,6 milioni a 1,2. Capitolo acquisti invernali: Belotti si vedrà corrispondere un milione netto dalla Fiorentina, Faraoni meno della metà.

Importanti avvertenze per il lettore: le scadenze 2024 fanno riferimento anche a giocatori in prestito secco o con opzione che non sia stata ancora esercitata. Acquisti di gennaio: per quelli a titolo temporaneo e/o con contratto fino a giugno è considerato solo il compenso dal loro arrivo a fine stagione, per quelli a titolo definitivo e a lungo termine, invece, si conteggia l’ingaggio annuale. Fuori dal calcolo per le società cedenti quei giocatori allocati altrove ma ancora a carico, integralmente o solo in parte.

FIORENTINA = 31,36 MILIONI DI EURO NETTI

Milenkovic 3,3 (2027)

N. Gonzalez 2,5 (2028)

Biraghi 1,6 (2025)

Castrovilli 1,6 (2024)

Dodo 1,6 (2027)

Duncan 1,6 (2024)

Beltran 1,5 (2028)

Ikone 1,5 (2026)

Bonaventura 1,5 (2024)

Nzola 1,5 (2027)

Barak 1,4 (2027)

Kouame 1,4 (2024)

Mandragora 1,3 (2026)

Martinez Quarta 1,3 (2025)

Parisi 1,2 (2028)

Sottil 1,1 (2026)

Belotti 1 (2024)

Lopez 0,9 (2024)

Christensen 0,8 (2028)

Ranieri 0,8 (2026)

P. Terracciano 0,7 (2025)

Faraoni 0,4 (2024)

Infantino 0,4 (2028)

Kayode 0,3 (2028)

Arthur 0,06 (2024)

Martinelli 0,04 (2026)

Comuzzo 0,03 (2025)

Vannucchi 0,03 (2025)

Questa la classifica delle venti squadre in base agli stipendi (milioni di euro netti):

Juventus 74,78 Inter 74,15 Roma 65,22 Milan 59,65 Napoli 53,68 Lazio 43,99 Atalanta 33,80 Fiorentina 31,36 Torino 24,63 Genoa 20.09 Sassuolo 19,74 Bologna 18,95 Udinese 17,86 Monza 16,71 Salernitana 15,72 Cagliari 13,58 Frosinone 12,54 Empoli 10,90 Hellas Verona 9,47 Lecce 9,08

