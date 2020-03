Sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicol oggi c’è spazio anche per una riflessione sul taglio degli stipendi. Per ora nessun club di serie A ha seguito la posizione della Juventus, che ha già deciso – d’accordo con i giocatori – di ridurre gli emolumenti per questa stagione. Più attendisti gli altri club, Fiorentina compresa: l’idea è quella di riuscire prima a capire se e quando riprenderà il campionato, per fare poi le opportune valutazioni.