Napoli, Lazio, Benevento, Samp e Genoa non hanno ancora pagato gli stipendi. Rischio penalizzazione

In Serie A (e non solo) a tenere banco è la questione stipendi, legata alle difficoltà economiche provocate dall’emergenza Covid. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa una panoramica sulla situazione in alcune società del nostro campionato: “La maggioranza dei club – si legge – fa i salti mortali per stare al passo con le norme e il buonsenso. Ma non manca chi preferisce aspettare l’ultimo momento (cioè il 1° dicembre) per restare in carreggiata ed evitare lo spettro delle penalizzazioni”. Il Napoli, ad esempio, non ha ancora pagato le mensilità di settembre. Situazione analoga per la Lazio di Lotito, o per il Benevento di Vigorito. Sulla stessa scia anche Genoa e Sampdoria: “Per carità – precisa la rosea – sono tutti in regola perché l’ultima assemblea di Lega ha decretato un rinvio proprio sino al 1° dicembre”. Lo scrive Tuttomercatoweb.

