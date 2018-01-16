La classifica degli stipendi di casa Fiorentina, svetta Babacar. Paperoni anche Sanchez e Saponara
Ecco quanto guadagnano i giocatori di casa Fiorentina nella stagione 17/18. Panorama ha fornito l'elenco degli ingaggi dello spogliatoio viola:Babacar (1,4)Astori (1,3)Badelj (1,2)Benassi (1,1)Vitor H...
Ecco quanto guadagnano i giocatori di casa Fiorentina nella stagione 17/18. Panorama ha fornito l'elenco degli ingaggi dello spogliatoio viola:
Babacar (1,4)
Astori (1,3)
Badelj (1,2)
Benassi (1,1)
Vitor Hugo (1,1)
Sanchez (1,1)
Saponara (1,1)
Simeone (1)
Veretout (0,8)
Cristoforo (0,7)
Eysseric (0,7)
Thereau (0,7)
Gaspar (0,6)
Sportiello (0,6)
Biraghi (0,5)
Gil Dias (0,5)
Laurini (0,5)
M. Oliveira (0,5)
Milenkovic (0,5)
Chiesa (0,4) in attesa delle cifre del rinnovo**
Lo Faso (0,25)
Dragowski (0,2)
Zekhnini (0,2)
Hagi (0,1)
Hristov (0,06)
Cerofolini (0,03)