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La classifica degli stipendi di casa Fiorentina, svetta Babacar. Paperoni anche Sanchez e Saponara

Ecco quanto guadagnano i giocatori di casa Fiorentina nella stagione 17/18. Panorama ha fornito l'elenco degli ingaggi dello spogliatoio viola:Babacar (1,4)Astori (1,3)Badelj (1,2)Benassi (1,1)Vitor H...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 gennaio 2018 21:49
La classifica degli stipendi di casa Fiorentina, svetta Babacar. Paperoni anche Sanchez e Saponara - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa, Eysseric, Simeone
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Ecco quanto guadagnano i giocatori di casa Fiorentina nella stagione 17/18. Panorama ha fornito l'elenco degli ingaggi dello spogliatoio viola:

Babacar (1,4)
Astori (1,3)
Badelj (1,2)
Benassi (1,1)
Vitor Hugo (1,1)
Sanchez (1,1)
Saponara (1,1)
Simeone (1)
Veretout (0,8)
Cristoforo (0,7)
Eysseric (0,7)
Thereau (0,7)
Gaspar (0,6)
Sportiello (0,6)
Biraghi (0,5)
Gil Dias (0,5)
Laurini (0,5)
M. Oliveira (0,5)
Milenkovic (0,5)
Chiesa (0,4) in attesa delle cifre del rinnovo**
Lo Faso (0,25)
Dragowski (0,2)
Zekhnini (0,2)
Hagi (0,1)
Hristov (0,06)
Cerofolini (0,03)

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