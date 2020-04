Se come probabile verranno congelati gli emolumenti, come hanno deciso di fare Juventus e Inter, la Fiorentina potrebbe sospendere i pagamenti per i mesi d’inattività (su un monte stipendi complessivo da 51 milioni di euro si risparmierebbero circa 17 milioni) ma si tratterebbe di un semplice rinvio ai mesi successivi quando le mensilità saranno regolarmente liquidate, dunque il rischio perdite resta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.