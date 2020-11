Caos Napoli, De Laurentiis non paga gli stipendi da inizio stagione. Malcontento spogliatoio

Si respira tensione palpabile in casa Napoli, e non è soltanto il campo ad essere oggetto di discussione nell’ambiente azzurro. E cosi che finisce sul banco degli imputati anche una questione extra calcistica, legata agli stipendi dei calciatori e il fatto che questi non vengano pagati da inizio stagione. Eventualità che, bisogna continuare a ricordare, è prevista dai regolamenti legati all’emergenza Covid-19.

Ma, al tempo stesso, il clima di tensione di sicuro non tiene questo aspetto in secondo piano. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, prova a mettere ordine anche con questa questione, andando a sviscerare il tema: “Il tecnico, il suo staff e i giocatori non hanno ancora percepito un solo stipendio dall’inizio della nuova stagione. Una condizione che ha creato qualche malcontento nell’ambiente, ma è una situazione che riguarda gran parte del pianeta calcio come conseguenza dell’epidemia di Covid-19”. Lo riporta tuttonapoli.

