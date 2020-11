Luis Alberto si sfoga contro Lotito: “Non ci paga gli stipendi e poi compra l’aereo”

Definire intensi i giorni che sta vivendo l’intero mondo Lazio sarebbe probabilmente riduttivo. Il giallo tamponi prosegue: l’ultimo atto della lunga vicenda è l’audizione di ieri, in cui la Procura ha potuto ascoltare i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia, ma all’interno delle indagini restano forti i dubbi sulle tempistiche di comunicazione delle positività alle Asl.

E se la sosta per le nazionali non aiuta a porre in secondo piano le polemiche attorno al mondo biancoceleste, a rincarare la dose ci pensa Luis Alberto. Proprio nel giorno in cui la Lazio ha presentato il nuovo aereo personalizzato, presentato il pompa magna dal presidente Lotito, il centrocampista lancia una doppia frecciata al club. Nel pomeriggio, tramite una Instagram story, il Mago ha scritto: “Molto bello, ma quando ci occupiamo di quello che c’è dentro? Apparenza…”, accompagnando lo sfogo con un’emoj arrabbiata.

In serata, invece, ecco un intervento su Twitch. A chi gli chiedeva del nuovo aereo, lo spagnolo ha risposto: “Sì, l’ho visto, ma lo dobbiamo pagare noi. Comprano cose ma non ci pagano”​. Il riferimento, chiaro, è al mancato pagamento degli stipendi nella passata stagione, quando vari club optarono per tagliare una parte degli ingaggi complice lo stop della Serie A. Lo riporta Calciomercato.com

