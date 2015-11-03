Notizie Aereo Fiorentina

Tifosi della Fiorentina bloccati in aeroporto per guasto all'aereo. Partenza rinviata e lunghi disagi
01 maggio 2025 12:24
Casini: "Il Comune di Firenze chieda deroga per rientro notturno dei voli da Atene, aiutiamo i tifosi"
15 maggio 2024 17:26
Lotito ha perso l'aereo, finisce la favola della Lazio in volo, manca l'accordo economico
13 ottobre 2021 20:13
Luis Alberto si sfoga contro Lotito: "Non ci paga gli stipendi e poi compra l'aereo"
13 novembre 2020 20:07
Emiliano Salsa, il padre: "Non posso crederici. Questo e' un sogno, un brutto sogno… "
04 febbraio 2019 11:17
Non ce l'ha fatta il presidente del Leicester, è morto con i piloti dell'elicottero. Giocatori in lacrime
28 ottobre 2018 00:45
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