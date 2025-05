Tifosi della Fiorentina bloccati in aeroporto per guasto all’aereo. Partenza rinviata e lunghi disagi

A poche ore da Betis-Fiorentina, semifinale di andata della Conference League, trasferta tutta in salita per un gruppo di tifosi viola che hanno il biglietto per la gara di stasera. Il charter che avrebbe dovuto portarli da Forlì a Siviglia intorno alle 8 del mattino è rimasto fermo a terra: dopo oltre un’ora e mezza di attesa all’interno del veicolo, i 168 passeggeri sono stati fatti scendere per un problema tecnico che ha bloccato la partenza. Salvo sorprese l’aereo dovrebbe ripartire in questi istanti per raggiungere, in tre ore, la città spagnola. Un viaggio complicato per i supporter gigliati, a poche ore dal fischio d’inizio che ci sarà allo ore 21. Lo riporta Toscana Tv