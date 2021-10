Lotito ha perso l’aereo, finisce la favola della Lazio in volo, manca l’accordo economico

L’aereo della Lazio d’ora in poi resterà a terra. Come anticipato dal quotidiano La Repubblica, il club biancoceleste non potrà più contare per i suoi spostamenti sul velivolo – un Boeing 737-300 – creato appositamente per la squadra e utilizzato nel corso dell’ultimo anno. Ma cos’è successo?

La Lazio tornerà a viaggiare su aerei di linea a causa del mancato accordo tra la società biancoceleste e la compagnia bulgara Tayaranjet. Una situazione che che spiega anche gli ultimi spostamenti della squadra con in treno o con arei di altre compagnie.

Era il mese di novembre 2020 quando ci fu il volo inaugurale per l’aereo dei biancocelesti con la trasferta di Crotone. Il Boeing era stato collaudato la settimana precedente all’aeroporto di Ciampino, in molti ricorderanno anche la foto del presidente Lotito in cabina di pilotaggio. Lo riporta Sky Sport

