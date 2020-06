Le parole del telecronista Sky, Riccardo Trevisani all’emittente Radio Bruno:

Retrocessione? La Fiorentina puntando su Iachini ha in mano un tecnico adatto a gestire situazioni del genere. Per il futuro della panchina vedrei bene un nomea sorpresa, capace di far sognare la piazza col bel gioco. Mi piacerebbe vedere una nuova mossa alla Luis Enrique, come fece la Roma anni orsono. In alternativa il profilo di Spalletti sarebbe perfetto. Squadra? La Fiorentina ha diversi talenti che starebbero benissimo nelle squadre che lottano per il titolo.Chiesa? Il fatto che Marotta sia uscito allo scoperto rivela quanto sia nebuloso il futuro del 25 viola. Fiorentina-Juventus? Il 4-2 credo sia una delle cose più emozionanti che abbia mai commentato”.