La Spagna ha deciso: esonerato Luis Enrique, al suo posto subentra Luis de la Fuente
La RFEF ha deciso di esonerare Luis Enrique dopo 4 anni sulla panchina spagnola, al suo posto Luis de la Fuente
Dopo la deludente uscita dal Mondiale della Spagna contro il Marocco agli ottavi di finale, si conclude il ciclo di Luis Enrique che dunque lascia il ruolo di commissario tecnico dopo 4 anni. La nazionale spagnola dopo poche ore dall'annuncio dell'addio di quest'ultimo, decide di nominare nuovo "Seleccionador" Luis de la Fuente, ormai ex allenatore dell'U21, di seguito il comunicato: "La RFEF ha scelto Luis de la Fuente come nuovo allenatore assoluto della nazionale. Il direttore sportivo, José Francisco Molina, ha trasferito una relazione al presidente, Luis Rubiales, in cui raccomanda la scelta dell'allenatore de La Rioja, finora l'allenatore dell'Under 21, per guidare la nuova fase che inizia dopo la Coppa del Mondo nel Qatar. Molina presenterà la relazione per la sua nomina lunedì prossimo, 12 dicembre, al consiglio di amministrazione della RFEF".
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