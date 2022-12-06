Anche Luis Enrique si inchina ad Amrabat dopo la partita: "Giocatore eccezionale come Ziyech"

Una grande partita di Amrabat e il tecnico della Spagna, Luis Enrique, seppur amareggiato dopo la partita, lo riconosce

Amareggiato, il CT della Spagna Luis Enrique commenta l'eliminazione delle Furie Rosse contro il Marocco, queste le sue parole in conferenza stampa in cui il tecnico spagnolo ha parlato anche del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat:

"Noi siamo la Spagna e la rappresentiamo, quindi dobbiamo complimentarci con il Marocco. Sono stati migliori di noi nella lotteria dei rigori. Il calcio è uno sport meraviglioso, però poco chiaro visto che una squadra può vincere senza attaccare. Abbiamo dominato completamente, però i rigori ci sono stati fatali. Sono molto orgoglioso dei nostri giocatori, gli faccio i complimenti. Ho scelto i primi tre tiratori, gli altri li hanno decisi loro. Bono è un portiere spettacolare e oggi è stato superbo.

Abbiamo dato il 100% e dovremo aspettare un'altra opportunità. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, ci abbiamo provato. Il numero 8 del Marocco mi ha impressionato, non mi ricordo come di chiama (Ounahi, ndr), ma non ha smesso di correre, deve essere stato devastato. Anche Achraf, En-Nesyri, Amrabat e Ziyech sono giocatori eccezionali”.

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