Labaro Viola

Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"

Il commissario tecnico della Spagna al mondiale, Luis Enrique, ha parlato e analizzato la massima competizione continentale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2022 14:06
Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale" -
News
Fiorentina
Luis Enrique
Marocco
Amrabat
Condividi

Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"

Luis Enrique, in diretta su Twitch, una volta terminato il suo Mondiale con la Spagna, ha parlato delle sue sensazioni post torneo e dei giocatori che più l’hanno stupito durante la Coppa del Mondo. Il mister spagnolo, infatti, ha voluto spendere qualche parola a beneficio di Sofyan Amrabat: ”Il giocatore che più mi ha impressionato in questo Mondiale è Amrabat, sta disputando un Mondiale da urlo”. 

PARLA L'AGENTE DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/lagente-di-amrabat-sicuro-non-ha-mai-avuto-dubbi-sulla-nazionale-ricevo-tante-chiamate-per-sofyan/195583/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok