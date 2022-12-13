Luis Enrique confessa: "Amrabat è il giocatore che mi ha impressionato di più in questo mondiale"

Il commissario tecnico della Spagna al mondiale, Luis Enrique, ha parlato e analizzato la massima competizione continentale

Luis Enrique, in diretta su Twitch, una volta terminato il suo Mondiale con la Spagna, ha parlato delle sue sensazioni post torneo e dei giocatori che più l’hanno stupito durante la Coppa del Mondo. Il mister spagnolo, infatti, ha voluto spendere qualche parola a beneficio di Sofyan Amrabat: ”Il giocatore che più mi ha impressionato in questo Mondiale è Amrabat, sta disputando un Mondiale da urlo”.

PARLA L'AGENTE DI AMRABAT

https://www.labaroviola.com/lagente-di-amrabat-sicuro-non-ha-mai-avuto-dubbi-sulla-nazionale-ricevo-tante-chiamate-per-sofyan/195583/