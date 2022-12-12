L'agente di Amrabat sicuro: ''Non ha mai avuto dubbi sulla nazionale, ricevo tante chiamate per Sofyan''

Amrabat è l'uomo rivelazione di questo mondale, ed il suo agente non nasconde le tante telefonate in arrivo per il suo assistito.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex portiere ed attuale intermediario per l'Italia di Sofyan Amrabat, Fontana, ha parlato dello splendido stato di forma del suo assistito in forza alla rivelazione del mondiale Marocco:

''Ci siamo sentiti costantemente. Al di là dei soliti in bocca al lupo gli mando le notizie dall'Italia sulle voci che girano. Non ha mai pensato di prendere una scelta diversa sulla nazionale.

Oltre ad essere incredibile nella fase di rottura, sa comportarsi bene anche con la palla al piede. Lo scorso anno era leggermente coperto da Torreira, ma quest'anno tutta Firenze si sta godendo le sue qualità, soprattutto dopo questo prima parte di stagione. La Fiorentina disputa una coppa inferiore rispetto alle altre, ma è un club di tutto rispetto. Ovvio che le chiamate facciano piacere, ma abbiamo molto rispetto delle scelte che stanno prendendo in società. Il giocatore ha un contratto ancora lungo a Firenze, con un opzione per prolungarlo ulteriormente. Non nego che le chiamate arrivino, ma siamo in ottimi rapporti con la dirigenza.

Lui con Torreira?

Stimo molto Italiano, l'uruguayano stava facendo benissimo e volevano riscattarlo. Quando hanno visto che il riscatto si complicava hanno deciso di dare fiducia a Sofyan. Loro due insieme? Potevano farlo, ma la coppia perfetta era quella di Verona con Veloso, perché Sofyan è una diga".

AMRABAT STA DANDO TUTTO PER IL SUO MAROCCO

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