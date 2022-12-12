Amrabat rivela: "Faccio fatica a camminare, giocare ogni 3 giorni è complicato, non posso fermarmi"

Sofyan Amrabat sta facendo un mondiale semplicemente straordinario, il centrocampista della Fiorentina è il grande protagonista

Sofyan Amrabat ha parlato dal ritiro del suo Marocco in Qatar, queste le sue parole raccolte da Repubblica:

«Non potevo deludere i miei compagni di squadra e il mio Paese. Ho cominciato con le gambe molto pesanti, mi faceva male dappertutto, era un campo di battaglia. Ora faccio fatica a camminare: giocare ogni tre giorni è incredibilmente complicato, le persone possono sottovalutare questo problema. Ma adesso c’è la Francia, non possiamo fermarci. La finale è a un passo, anche se è il più difficile. Il nostro era un sogno inconfessabile, ma adesso lo possiamo dire a voce alta. In fondo abbiamo subito solo un gol in cinque partite, un’autorete»

QUALE FUTURO PER GOLLINI?

https://www.labaroviola.com/nazione-gollini-in-ombra-alla-fiorentina-ora-la-decisione-sul-suo-futuro-e-del-portiere-gigliato/195538/