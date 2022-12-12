Nazione, Gollini in ombra alla Fiorentina. Ora la decisione sul suo futuro è del portiere gigliato

Se Gollini deciderà di andarsene, la Fiorentina dovrà cercare un nuovo portiere

Lavori in corso con direzione mercato di gennaio. In casa viola si continuano a monitorare situazioni che potrebbero avere sviluppi decisivi con l’apertura delle trattative, nei primi giorni del 2023.Prendiamo Gollini. La posizione del portiere arrivato in prestito la scorsa estate, rimane in bilico e quasi sicuramente, decisiva, potrebbe essere proprio la volontà del giocatore. Il discorso è questo: Fiorentina e Atalanta hanno già parlato della questione ed entrambe punterebbero a non rivedere la posizione di Gollini fino al termine della stagione.

Dunque, potrebbe succedere che però proprio il numero non abbia voglia di vivere una seconda parte di campionato tutta nell’ombra (di Terracciano) e quindi chiedere ai due club di mettergli sul piatto una nuova chance. Ovviamente altrove.E’ in questo caso che però la Fiorentina dovrà tornare a guardarsi attorno e valutare l’innesto di un nuovo portiere. Soluzione non facile da trovare, specie per idenficare un numero uno che arrivi a Firenze senza la pretesa di un posto da titolare. Lo scrive La Nazione.

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