Gazzetta esalta Amrabat: “Il Casemiro alla Fiorentina. C’è molto Italiano in lui. Pronto per una big”

La Gazzetta dello Sport mette in luce le prestazioni al Mondiale di Amrabat

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esalta Amrabat: “Il Casemiro in salsa marocchina. O alla fiorentina, se preferite. Perché c’è molta Italia e molto... Italiano, nel senso di Vincenzo, nell’esplosione di questo centrocampista molto bravo a schermare il gioco davanti alla sua area e poi a far ripartire l’azione. L’anno scorso a Firenze era un po’ ai margini perché al centro di tutto c’era Torreira e lui stava in panchina o doveva un po’ allargarsi. In estate l’uruguaiano è andato via e Italiano si è affidato ad Amrabat, che nei primi mesi stagionali ha giocato benissimo con la Fiorentina. Al Mondiale ha fatto capire di essere davvero pronto per le vetrine più importanti: eccezionale soprattutto nelle letture delle situazioni più difficili, che poi è il motivo per il quale riesce spesso a interrompere le azioni avversarie. Lo trovate dove serve, una qualità importantissima”.

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