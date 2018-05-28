Collina: "La Var avrebbe confermato il rigore sul fallo di Benatia contro il Real. In Champions..."

In un’intervista rilasciata agli spagnoli di Marca, il designatore degli arbitri europei Pierluigi Collina è tornato sull’episodio del quarto di finale di Champions fra Real Madride Juventus, con il r...

In un’intervista rilasciata agli spagnoli di Marca, il designatore degli arbitri europei Pierluigi Collina è tornato sull’episodio del quarto di finale di Champions fra Real Madride Juventus, con il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il contatto fra Benatia e Vazquez:

“L’episodio fa ancora discutere sul piano tecnico: la discrezionalità dell’arbitro in una situazione come quella diventa determinante. Se ci fosse stata la Var probabilmente Oliver l’avrebbe consultata e avrebbe confermato la decisione presa sul campo. Var in Champions? Ceferin non ha detto di essere contrario, la posizione è diversa: non siamo ancora pronti. Stiamo lavorando per renderla operativa, nei Mondiali 2018 in Russia ci sarà perché la Fifa è partita prima.

Comunque reputo la stagione dei fischietti europei positiva, ci sono stati più errori del previsto ma abbiamo preso nota di tutto. Nel 2015-2016 ci sono state solo due partite con problemi, ammettiamo che le cose non sono andate come sperato però la competenza resta alta. Chissà, magari in questa stagione ci saranno stati più errori ma eventualmente ne prenderemo nota. Non si può dire che tutto vada bene quando ci sono degli errori ma li abbiamo riconosciuti e analizzati“.

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