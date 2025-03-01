IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo

A Belfast si è svolto un incontro tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e l'IFAB, durante il quale sono state discusse alcune proposte di modifica alle normative, che entreranno in vigore a...

A cura di Redazione Labaroviola 01 marzo 2025 15:26

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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