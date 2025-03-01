IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo
A Belfast si è svolto un incontro tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e l'IFAB, durante il quale sono state discusse alcune proposte di modifica alle normative, che entreranno in vigore a...
A Belfast si è svolto un incontro tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e l'IFAB, durante il quale sono state discusse alcune proposte di modifica alle normative, che entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, la novità riguarda una nuova regola per i portieri: "L'IFAB ha approvato una modifica che entrerà in vigore dalla prossima stagione. Se un portiere trattiene la palla per più di 8 secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria". Non sono state invece introdotte modifiche al protocollo VAR.