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IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo

A Belfast si è svolto un incontro tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e l'IFAB, durante il quale sono state discusse alcune proposte di modifica alle normative, che entreranno in vigore a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2025 15:26
IFAB, nuova regola: portieri non possono trattenere la palla per più di 8 secondi. Pena? Calcio d'angolo - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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A Belfast si è svolto un incontro tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e l'IFAB, durante il quale sono state discusse alcune proposte di modifica alle normative, che entreranno in vigore a partire dalla prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, la novità riguarda una nuova regola per i portieri: "L'IFAB ha approvato una modifica che entrerà in vigore dalla prossima stagione. Se un portiere trattiene la palla per più di 8 secondi, l'arbitro assegnerà un calcio d'angolo alla squadra avversaria". Non sono state invece introdotte modifiche al protocollo VAR.

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