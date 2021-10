Tuttosport, voci dal mercato: “Futuro Vlahovic? Diviso tra Juventus e Premier League”

Decisamente no: il (calcio) mercato non finisce mai. Più di una dimostrazione lampante la si può cogliere in questi giorni. Dalla rottura tra Vlahovic e la Fiorentina. Beppe Bozzo parla così “Commisso ha le potenzialità per trattenere Vlahovic e fargli cambiare idea, se la Fiorentina continuerà così bene… Nel caso comunque immagino che propenderà per una cessione all’estero. Un’altra voce sul caso, quella di Branchini “Vlahovic, penso resterà alla Fiorentina più a lungo di quanti pensano in molti. Almeno fino a fine stagione. In 7-8 mesi possono succedere tante cose… Se poi il ragazzo ripeterà la buonissima stagione passata, potrà ambire quasi a tutte le big”. Claudio Vigorelli “Vlahovic lo immagino in Premier, occhio al Liverpool, Tottenham e City. Ma mi auguro per il bene della Serie A che un top club come la Juventus riesca ad anticipare le inglesi”. Joao Santos invece “Vlahovic lo vedo bene alla Juve”. Le Mie “Vlahovic-Chiesa sarebbe una coppia da sogno ma penso sia un’operazione un po’ elevata per i nuovi parametri della Juventus”. Morabito “Mi aspetto che Vlahovic cambi squadra già a gennaio: attenzione al Tottenham e anche al Newcastle”. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CASTROVILLI, SI ASPETTA IL CONSULTO MEDICO: UN MESE FA HA SUBITO UN BRUTTO TRAUMA ADDOMINALE