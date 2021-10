Castrovilli, si aspetta il consulto medico: un mese fa ha subito un brutto trauma addominale

In settimana è poi atteso il consulto medico per Gaetano Castrovilli, out dalla gara di Marassi col Genoa di un mese fa, quando ha subito un brutto trauma addominale. Se saranno confermati gli esiti positivi il centrocampista campione d’Europa potrà progressivamente tornare in campo col resto dei compagni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

