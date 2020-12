Gazzetta, Cutrone-Fiorentina ai saluti. C’è il Bologna ma occhio alla Premier League

Saranno giorni di riflessione per Cutrone, che ha collezionato solo 4 gol, tutti nella stagione passata, al suo rientro in Italia. A breve l’attaccante cambierà procuratore affidandosi a Pastorello ed è convinto che si presenteranno nuove opportunità da cogliere. Il Bologna si era mosso la scorsa settimana per un prestito, ma Mihajlovic ha messo chiaramente Inglese in cima alla lista dei desideri per il mercato invernale.

Non è escluso che la punta chieda al Wolverhampton e al suo nuovo agente di sondare delle possibilità in Premier League. Pastorello ha ottimi rapporti in Inghilterra e non va escluso a priori un nuovo tentativo di Cutrone di sfondare in Inghilterra, per la felicità pure dei Wolves che vorrebbero rientrare dall’investimento di 23 milioni. La Fiorentina spetta vigile, in attesa di puntare il suo nuovo bomber. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

