Corriere dello Sport: "Fiorentina in allerta, la clausola da 52 milioni sul contratto di Kean non spaventa la Premier"

La clausola è stata voluta con forza dall'ex Juve

La clausola rescissoria che ha nel suo contratto Moise Kean non sembra spaventare tanti club della Premier che continuano ad osservare le prestazioni dell’attaccante della Fiorentina. Nello specifico, le principali interessate al bomber gigliato, sono Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham. Realtà a cui la clausola da 52 milioni di euro (circa 44 milioni di sterline) voluta con forza dall’ex Juventus nel momento in cui ha detto sì alla Fiorentina, non sembra fare granché paura. Lo scrive il Corriere dello Sport.