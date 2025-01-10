Corriere dello Sport: “Kayode, sirene dalla Premier ma la Fiorentina rifiuta il prestito con diritto di riscatto”

La Fiorentina può cedere dei giocatori a gennaio

La Fiorentina potrebbe cedere alcuni giocatori a gennaio per fare spazio a nuovi arrivi, come Luiz Henrique. Dopo l'addio di Lucas Martinez Quarta e l'esclusione di Cristiano Biraghi dal progetto, i "sacrificabili" sono Michael Kayode, Jonathan Ikoné e Christian Kouame. Michael Kayode, poco utilizzato a causa della crescita di Dodô, è richiesto in Premier League (Brentford e Brighton). Tuttavia, la Fiorentina preferisce mantenere il controllo sul suo futuro, rifiutando il prestito con diritto di riscatto proposto dai club inglesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/italiano-prade-mi-ha-fatto-male-non-lho-risentito-non-ho-mancato-di-rispetto-a-nessuno/284107/