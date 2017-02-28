Ag. Ranieri: "Per lui offerte dall'Italia e dalla Cina, ma la Premier..."

L’agente di Claudio Ranieri, Steve Kutner, parla a Talksports del futuro del suo assisto: "Ci sono club interessati a Claudio sia in Italia che in Cina. La sua priorità adesso è tornare ad allenare in...

A cura di Redazione Labaroviola 28 febbraio 2017 15:49

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