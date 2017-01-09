Ag. Gabbiadini: "Lascia Napoli. Niente Italia, va in Premier o in Bundes"

Alla trasmissione “Pezzi da 90” condotta da Massimo Boccucci sull’emittente umbra Radio Onda Libera, Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha ammesso che l'avventura in azzurro del suo assisti...

Alla trasmissione “Pezzi da 90” condotta da Massimo Boccucci sull’emittente umbra Radio Onda Libera, Silvio Pagliari, agente di Manolo Gabbiadini, ha ammesso che l'avventura in azzurro del suo assistito è ai titoli di coda: "Per Gabbiadini sistemiamo tutto al massimo la prossima settimana. Ormai la decisione è stata presa d'accordo con il Napoli, anche se non dirò dove può andare neanche sotto tortura. Pure l'anno scorso, quando poi passò con gli azzurri, segnò con la Sampdoria prima di lasciarla. Se lo vedo meglio in Bundesliga o in Premier League? Andrà in uno dei due campionati. Ha forza, potenza, tecnica: può stare benissimo in entrambi i contesti".