Graiciar: "Vado in prestito allo Slovan. Italia trampolino di lancio, voglio Premier o Bundes...

Martin Graiciar è pronto a tornare in prestito, per un anno, allo Slovan Liberec. E, nel frattempo, parla del suo passaggio alla Fiorentina al portale fotbal.idnes.cz: "E' stato emozionante firmare co...

Martin Graiciar è pronto a tornare in prestito, per un anno, allo Slovan Liberec. E, nel frattempo, parla del suo passaggio alla Fiorentina al portale fotbal.idnes.cz: "E' stato emozionante firmare coi viola. Fin da quando avevo 14 anni e mi trovavo in prova all'Arsenal, il mio sogno era giocare in un campionato estero. A Londra le cose non hanno funzionato a causa di un infortunio, ma la Fiorentina mi ha seguito a lungo e ha puntato su di me. Obiettivi? Il mio sogno è giocare in Premier o Bundesliga, ma pensa che l'Italia sia il miglior trampolino di lancio per un giocatore. Sono felice che un club importante come la Fiorentina abbia deciso di darmi fiducia. Adesso però sono concentrato sullo Slovan, voglio aiutare la squadra e ho grandi motivazioni. Resterò qui un anno per poi tornare in Italia".