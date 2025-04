Le sirene per Moise Kean arrivano soprattutto dalla Premier: Arsenal, Tottenham, Newcastle. Ma non solo. Anche il Barcellona, alla ricerca di un post-Lewandowski, avrebbe puntato gli occhi sull’attaccante viola. Per il momento la società è tranquilla perché il contratto ha scadenza nel 2029 e Kean ha trovato fin da subito un ambiente che ripone in lui massima fiducia. Lo scrive Tuttosport.