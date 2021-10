Tuttosport, Vlahovic, caso esploso. Juve in pole position per gennaio, occhio alla Premier

La telenovela Vlahovic si arricchisce di una nuova puntata. Tutti episodi che rafforzano le speranze della Juventus, in corsa per il 21enne assieme a una concorrenza europea sempre più nutrita. Gennaio non è ancora così vicino e allestite mancano ancora 9 mesi. Eppure il caso Vlahovic monta ogni giorno di più e l’asta europea si allarga. L’ex Partizan intriga un po’ tutti. La separazione tra gennaio e giugno conviene a tutti. E soprattutto alla Fiorentina che come con Chiesa, non può correre il rischio di perderlo a 0. Sul centravanti della Fiorentina, oltre alla Juve, sono attive Liverpool, Manchester City, Newcastle e in Germania parlano di un inserimento anche del Bayern. Negli ambienti bianconeri continuano a indicare i bianconeri in pole position per e’state, quando alla Continassa potrebbero sacrificare Morata. Lo scrive Tuttosport.

